Экологические бригады Электрогорска продемонстрировали свой талант на «Веселой эстафете»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электрогорск]
Экологические трудовые бригады городского округа Электрогорск продемонстрировали свои таланты на «Веселой эстафете». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что мероприятие было организовано специалистами Дома молодежи.
Добавляется, что в рамках мероприятия участники показали свою ловкость, скорость, сплоченность и организованность.