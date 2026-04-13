Экс-арбитр ФИФА обнаружил серьезную ошибку у судьи матча «Зенит» — «Краснодар»
Экс-арбитр Лапочкин: «Для красной карточки Педро не было никаких оснований»
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу Сергея Карасева, который обслуживал матч двух лидеров РПЛ «Зенит» — «Краснодар». На 78-й минуте Карасев удалил полузащитника хозяев Педро после единоборства бразильца с Эдуардом Сперцяном.
По мнению Лапочкина, арбитр слишком сурово наказал «Зенит».
«Для красной карточки не было никаких оснований — кроме высокого контакта. Вступление в единоборство опасное со стороны Педро, но нога согнута — это говорит, что нет чрезмерной силы. Ноги на весу, поэтому не может быть продавливания», — пояснил свое видение эпизода Лапочкин в эфире «Матч ТВ».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал красную карточку Педро «высосанной».
Центральный матч 24-го тура завершился вничью — 1:1. Соответственно, сохранился статус-кво в турнирной таблице: «Краснодар» опережает «Зенит» на один балл.