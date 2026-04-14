Бывший арбитр разобрал работу Карасева в матче «Зенит» — «Краснодар»
Экс-арбитр Федотов: «За счет терпения Карасев направил игру в другое русло»
Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал для «Чемпионата» работу Сергея Карасева в центральном матче 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).
В целом эксперт высоко оценил действия судьи очень сложной игры. «За счет терпения Карасев переборол и направил ее в другое русло», — указал Федотов. Он обратил внимание на то, как Карасев твердо пресек попытки тренеров и игроков повлиять на его решения.
Федотов отметил, что небольшое волнение у арбитра проскакивало, что сказывалось на скорости принятия решений.
Эксперт поддержал и самое спорное решение Карасева — прямую красную карточку полузащитнику «Зенита» Педро на 78-й минуте. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ее «высосанной». Федотов указал, что Карасев все верно и доступно объяснил при объявлении своего решения. Бразилец в борьбе за мяч попал в голеностоп Эдуарду Сперцяну — позже капитан «Краснодара» назвал этот удар одним из самых болезненных в своей карьере.