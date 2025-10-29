Экс-форвард сборной России назвал клуб, который порочит КХЛ

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин в разговоре с «Матч ТВ» назвал клуб, который не соответствует уровню Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Эксперт обрушился на ХК «Сочи», который занимает последнее место в Западной конференции с 10 очками в 18 матчах.

Артюхин указал, что проблемы у южан наблюдаются каждый год, но никакой работы по их устранению не видно. Каждый год «Сочи» выдает серии из 10–12 поражений подряд, и это не имеет никаких последствий.

Бывший хоккеист согласился, что у «Сочи» небольшой бюджет, но при этом отметил, что есть клубы со скромными финансовыми возможностями, которые добиваются результата.

«На протяжении стольких нет ни одного их воспитанника, молодежь практически не играет, практически нет вертикали клуба. Каждый год «Сочи» роняет имидж КХЛ», — заявил Артюхин.

