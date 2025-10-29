Не забил, но размял кулаки в драке: как Овечкин провел очередной матч в НХЛ

Капитан «Столичных» Александр Овечкин не смог забить во втором матче подряд. 40-летнему форварду остается один гол до юбилейной 900-й шайбы в НХЛ. В игре с «Далласом» россиянин отметился в этом матче лишь участием в потасовке, которая произошла в третьем периоде встречи.

Защитник «Старз» Лиан Биксель толкнул игрока «Кэпиталз» Джейкоба Чикрана после свистка. За Чикрана вступились одноклубники, началась стычка. В итоге инцидент завершился мирно: судьи не стали никого удалять.

Александр Овечкин в 10 матчах сезона набрал 7 (2+5) очков.

Ранее нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в лидеры снайперской гонки после дубля в ворота «Каролина Харрикейнз».