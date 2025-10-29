Не забил, но размял кулаки в драке: как Овечкин провел очередной матч в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Овечкин принял участие в потасовке в матче с «Далласом»
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступили «Даллас Старз» со счетом 0:1.
Капитан «Столичных» Александр Овечкин не смог забить во втором матче подряд. 40-летнему форварду остается один гол до юбилейной 900-й шайбы в НХЛ. В игре с «Далласом» россиянин отметился в этом матче лишь участием в потасовке, которая произошла в третьем периоде встречи.
Защитник «Старз» Лиан Биксель толкнул игрока «Кэпиталз» Джейкоба Чикрана после свистка. За Чикрана вступились одноклубники, началась стычка. В итоге инцидент завершился мирно: судьи не стали никого удалять.
Александр Овечкин в 10 матчах сезона набрал 7 (2+5) очков.
