Экс-футболист Лам заявил, что Европа пострадала от ЧМ-2018 в России

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам и обладатель титула чемпиона мира высказал мнение о последствиях проведения крупных спортивных турниров в условиях политической нестабильности.

По его словам, которые приводит издание Bayerischer Rundfunk, Европа понесла определенные убытки от чемпионатов мира по футболу, проходивших в России в 2018 году и в Катаре в 2022 году.

Лам подчеркнул, что важно учитывать условия, в которых организуются такие масштабные события. Также он положительно оценил проведение в 2024 году чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр во Франции.

«Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, и мы увидели, на что способны футбол и спорт», — сказал он.

На фоне санкций ФИФА и УЕФА, наложенных на российские клубы и сборные, Лам также разделил мнение о том, что ограниченные возможности для участия российских спортсменов в международных турнирах сказались на общем состоянии европейского футбола.

В частности, он упомянул, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже смогли участвовать лишь 15 атлетов из России в нейтральном статусе, что, по мнению экс-футболиста, ограничивает возможности тренеров и спортсменов.

Ранее стало известно, что российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий в ПСЖ, оказался на первой странице журнала L`Equipe.