Экс-футболист сборной России попал в ДТП со скорой помощью

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве. На Кутузовском проспекте спортсмен столкнулся с автомобилем скорой помощи, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Футболист получил травму левого предплечья. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

39-летний защитник выступал за «Спартак», «Краснодар», «Химки», «Ахмат», «Томь», «Сочи», «Ростов», «Рубин», турецкие «Антальяспор» и «Истанбул Башакшехир». Его последним клубом в профессиональной карьере был воронежский «Факел». В настоящее время Кудряшов выступает за медийный клуб 2Drots.

В составе сборной России футболист провел 48 матчей. Кудряшов был участником чемпионата мира 2018 года, на котором российская сборная дошла до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в один из сильнейших клубов Саудовской Аравии.