Экс-футболист «Спартака» рассказал, кто может настроить красно-белых на дерби с ЦСКА

22 ноября «Спартак» примет ЦСКА на «Лукойл Арене». Красно-белые проведут первый матч после отставки Деяна Станковича. Руководить командой будет бывший помощник серба Вадим Романов. В связи с этим Ещенко ожидает, что в составе «Спартака» будет больше россиян.

«Тот же Зобнин, потому что у него это не первое дерби, он может настроить пацанов, команду. Естественно, жду победу «Спартака», но будут выкладываться и те, и те, независимо от трудностей», — предположил Ещенко.

Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за красно-белых в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.

После первого круга РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА делит лидерство с «Краснодаром» и опережает принципиального соперника на восемь баллов.

Ранее комментатор Константин Генич дал точный прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.