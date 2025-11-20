Экс-футболист «Спартака» рассказал, кто может настроить красно-белых на дерби с ЦСКА
Экс-футболист Ещенко: «Жду, что в «Спартаке» больше русских ребят будет играть»
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился с «Матч ТВ» ожиданиями от столичного дерби.
22 ноября «Спартак» примет ЦСКА на «Лукойл Арене». Красно-белые проведут первый матч после отставки Деяна Станковича. Руководить командой будет бывший помощник серба Вадим Романов. В связи с этим Ещенко ожидает, что в составе «Спартака» будет больше россиян.
«Тот же Зобнин, потому что у него это не первое дерби, он может настроить пацанов, команду. Естественно, жду победу «Спартака», но будут выкладываться и те, и те, независимо от трудностей», — предположил Ещенко.
Роман Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за красно-белых в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.
После первого круга РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА делит лидерство с «Краснодаром» и опережает принципиального соперника на восемь баллов.
