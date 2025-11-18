Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в программе «О, Родной футбол!» поделился прогнозом относительно дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Принципиальный поединок двух непримиримых московских клубов в рамках 16-го тура РПЛ пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Матч первого круга завершился победой армейцев со счетом 3:2, причем ЦСКА вел с разницей в три мяча.

Генич считает, что и следующий матч также будет результативным. Однако, по мнению эксперта, игра будет развиваться по иному сценарию и завершится ничейным исходом — 2:2.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини предположил, что игра «Спартака» не изменится существенным образом после увольнения главного тренера Деяна Станковича. Временно сербского специалиста заменяет Вадим Романов, работавший в штабе Станковича.