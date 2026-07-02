Звезда новых «Папиных дочек» Полина Денисова выходит замуж

Российская актриса Полина Денисова, которую зрители полюбили по роли Сони Васильевой в сериале «Папины дочки. Новые», объявила о помолвке, пишет The Voice. Ее избранником стал актер Антон Рогачев.

Пара подтвердила свой роман еще в феврале — тогда Полина поделилась романтическими фотографиями в день своего рождения. С тех пор они вместе появлялись на светских мероприятиях, например, на премьере фильма «На льду». А теперь влюбленные решили сделать следующий важный шаг.

Предложение было сделано в домашней обстановке. Рогачев попросил руки Полины, и она ответила согласием. В своем блоге актриса опубликовала фотографию с кольцом на пальце и совместный снимок с будущим мужем. Завершился вечер романтическим десертом — молодожены полакомились тортом в форме сердца.

Подписчики и коллеги не заставили себя долго ждать. В комментариях посыпались поздравления. Актер Даня Киселев, например, написал, что находится в шоке от новости, но очень рад за пару.

Рогачев — востребованный актер театра и кино. Он выпускник Московской театральной школы Олега Табакова. Зрители запомнили его по главной роли в киносказке «Садко» и образу Арлетты в фэнтези-проекте «Этерна».

Ранее сообщалось, что звезда «Сельского детектива» Данила Якушев женился на 19-й летней возлюбленной.