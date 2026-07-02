«Я случайно подслушал разговор о Билане»: как Шаляпин и Киркоров помирились спустя 18 лет вражды

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин впервые подробно рассказал о примирении с Филиппом Киркоровым, пишет Teleprogramma.org. Конфликт между ними длился 18 лет. По словам Шаляпина, примирение случилось неожиданно. Оба артиста одновременно решили пойти на сближение. Сам певец назвал это великодушием со стороны Киркорова.

Все началось в 2007 году после «Фабрики звезд-6». Изначально Киркоров поддерживал Шаляпина, но идиллия продлилась недолго. Отношения испортились из-за интриг и недопонимания. Яблоком раздора, по словам Прохора, стал Дима Билан.

Шаляпин случайно подслушал разговор Киркорова с продюсерами, который касался Билана. Этот разговор глубоко ранил артиста. Позже Киркоров обвинил Шаляпина в хайпе на его имени и советовал заниматься собственным творчеством.

«Все эти годы, конечно, я таил обиду и говорил об этом публично. Но при этом всегда относился к нему с уважением как к большому артисту, и сопереживал ему, когда видел, что он себя не очень хорошо чувствует. У меня всегда к нему было теплое отношение, как к ребенку, как к брату, несмотря на то, что мы не общались», — поделился Шаляпин.

Теперь певец считает, что обиды прошлого больше не имеют смысла. Он больше не винит Киркорова в своих неудачах. Шаляпин понимает, что у Филиппа была насыщенная жизнь и карьера, и он просто не мог уделять много внимания их конфликту.

Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг певицы Линды и продюсера Максима Фадеева.