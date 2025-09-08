Экс-губернатор Омской области вспомнил об одной слабости Яромира Ягра
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев в интервью «Спортсу» вспомнил, как за «Авангард» выступал чешский нападающий Яромир Ягр.
Знаменитый форвард провел в омском клубе четыре года — в сезоне 2004/2005 во время локаута, а затем с 2008 по 2011 год.
Полежаев рассказал, что у Ягра была слабость — казино.
«Играл он, да. И проигрывал. Крупные суммы причем. И в Америке, и в Омске. Я не вмешивался, это личное. Кто-то водку пьет, кто-то к бабам ходит. Ягр водку не пил, от женских услуг не отказывался. Ну, а вот эта слабость была — не астрономические цифры он там проигрывал. Увлекался просто и все», — сказал Полежаев.
Экс-глава Омской области, что в настоящее время удержать в КХЛ игрока такого уровня невозможно. Полежаев считает, что Ягра в России держали не только деньги.
