Экс-губернатор Омской области вспомнил об одной слабости Яромира Ягра

Знаменитый форвард провел в омском клубе четыре года — в сезоне 2004/2005 во время локаута, а затем с 2008 по 2011 год.

Полежаев рассказал, что у Ягра была слабость — казино.

«Играл он, да. И проигрывал. Крупные суммы причем. И в Америке, и в Омске. Я не вмешивался, это личное. Кто-то водку пьет, кто-то к бабам ходит. Ягр водку не пил, от женских услуг не отказывался. Ну, а вот эта слабость была — не астрономические цифры он там проигрывал. Увлекался просто и все», — сказал Полежаев.

Экс-глава Омской области, что в настоящее время удержать в КХЛ игрока такого уровня невозможно. Полежаев считает, что Ягра в России держали не только деньги.

Ранее нападающий «Вашингтона» Райан Леонард рассказал о лидерских качествах Александра Овечкина.