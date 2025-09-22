Экс-хавбек сборной России отказался подписать контракт с ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита», «Ахмата», «Гавра» и сборной России Далер Кузяев не перейдет в ЦСКА, сообщил инсайдер Иван Карпов.

По его данным, 32-летний футболист успешно прошел тесты по физподготовке в армейском клубе, однако стороны не сошлись в условиях личного контракта.

Изначально предполагалось, что Кузяев подпишет соглашение до конца сезона без опции продления.

Кузяев два последних сезона провел в чемпионате Франции за «Гавр». В общей сложности он сыграл за клуб 46 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре передачи.

После окончания контракта с «Гавром» футболист искал себе работу в Европе, но стоящего предложения так и не последовало. «Чемпионат» сообщал, что находящийся в статусе свободного агента Кузяев ведет переговоры сразу с несколькими клубами из РПЛ.