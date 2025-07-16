Экс-хоккеист СКА раскритиковал Ларионова из-за перехода его сына в клуб из Санкт-Петербурга

Бывший нападающий «Спартака», «Авангарда» и СКА Максим Рыбин в интервью «Чемпионату» нелицеприятно высказался о переходе в петербургский клуб Игоря Ларионова-младшего.

В межсезонье СКА возглавил член тройного Золотого клуба Игорь Ларионов. Позже было объявлено о переходе его сына. В нижегородском «Торпедо» Ларионов-младший также играл под руководством своего отца.

«Я еще месяц назад сказал, что Ларионов-младший будет в СКА. Как только он пришел — ждите его сына. Отцы и дети, мы это все проходили. Кудашов поступил мудрее, дал сыну развиваться в аренде в „Нефтехимике“. А здесь, к сожалению, не все можно сказать цензурными словами», — сказал Рыбин.

Он имел в виду сына главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова. В новом сезоне защитник Артем Кудашов будет выступать на правах аренды за «Нефтехимик».

Ларионов-младший в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Торпедо» с учетом плей-офф, в которых набрал 20 (5+15) очков.

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