Экс-капитан СКА Никишин отправился в расположение «Каролины»
Хоккеист Никишин получил американскую визу и отправился в «Каролину»
Фото: [ХК СКА]
Экс-капитан петербургского СКА Александр Никишин получил американскую визу и уже отправился в расположение клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», сообщает хоккейное агентство Winners.
Никишин и СКА договорились о расторжении контракта, и 23-летний защитник подписал соглашение с «Каролиной», которая задрафтовала игрока еще пять лет назад.
Никишин сможет помочь «Каролине» в плей-офф. В первом круге «Харрикейнз» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз».
В КХЛ защитник выступал за «Спартак» и СКА. В общей сложности он набрал 192 (62+130) очка в 323 играх.
Ранее за «Монреаль Канадиенс» уже дебютировал еще один бывший игрок СКА Иван Демидов.