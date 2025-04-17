Экс-капитан СКА Никишин отправился в расположение «Каролины»

Экс-капитан петербургского СКА Александр Никишин получил американскую визу и уже отправился в расположение клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», сообщает хоккейное агентство Winners.

Никишин и СКА договорились о расторжении контракта, и 23-летний защитник подписал соглашение с «Каролиной», которая задрафтовала игрока еще пять лет назад.

Никишин сможет помочь «Каролине» в плей-офф. В первом круге «Харрикейнз» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз».

В КХЛ защитник выступал за «Спартак» и СКА. В общей сложности он набрал 192 (62+130) очка в 323 играх.

Ранее за «Монреаль Канадиенс» уже дебютировал еще один бывший игрок СКА Иван Демидов.