Экс-министр спорта России призвал МОК запретить проведение турниров в Чехии

Международный олимпийский комитет обязан запретить проведение спортивных турниров на территории Чехии. Такое мнение высказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков в беседе с РИА Новости.

Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях, проводимых в стране. Ранее чешским спортсменам было запрещено выступать в России.

«Это однозначное и неприкрытое вмешательство государственных структур. Самая простая реакция, которая должна быть – запрет на проведение там международных соревнований», – сказал Колобков.

МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. Ряд федераций этим рекомендациям последовало. Таким образом, они обязаны гарантировать равные возможности соревноваться для всех спортсменов.

Прошлой осенью Чехия пыталась запретить участие российских хоккеистов в вынесенных матчах регулярного чемпионата НХЛ, которые прошли в Праге. Американские клубы «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» заявили, что не поедут в Чехию, если такой запрет не будет снят.