Экс-полузащитник сборной России перешел в «Рубин»

Полузащитник Швец подписал контракт с «Рубином» до конца сезона
Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец подписал контракт с «Рубином» до конца сезона 2025/26, сообщила пресс-служба казанского клуба.
В «Рубине» футболист будет выступать под номером 30.
Антон Швец начинал свою карьеру в молодежных командах «Сарагосы» и «Вильярреала», а в 2017 году перешел в «Ахмат». По окончании прошлого сезона он покинул грозненский клуб в качестве свободного агента. За «Ахмат» Швец сыграл 187 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 5 голевых передач.
В 2018 году полузащитник вызывался в сборную России, за которую провел один матч.
Ранее «Рубин» подписал колумбийского защитника Андерсона Арройо.