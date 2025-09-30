Экс-президента «Барселоны» обвинили в мошенничестве при трансфере Малкома

Бартомеу обвиняется в выплате многомилионных комиссионных при трансферах игроков и других незаконных операциях. Нынешний президент «Барсы» Жоан Лапорта оценил нанесенный клубу ущерб в €30 млн.

В деле фигурирует переход бразильца Малкома в «Бордо» летом 2018 года за €41 млн. По этому трансферу была выплачена комиссия в €10 млн. Через год «Барса» продала Малкома в «Зенит» за €41,5 млн, а в 2023 году петербуржцы получили €60 млн за трансфер вингера в «Аль-Хиляль».

Также сообщается о незаконной выплате «Атлетико» €15 млн. Якобы она была перечислена мадридскому клубу, чтобы тот не подал в суд на то, что «Барселона» вела переговоры по переходу Антуана Гризманна при действующем контракте полузащитника с «Атлетико».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о причине, по которой «Факел» отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова.