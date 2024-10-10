Экс-супруга Майкла Джексона раскрыла интимные подробности из его жизни

Рассказывая о нем в своих мемуарах «Отсюда к великому неизвестному», певица упомянула, что, когда они стали встречаться с Майклом, то музыкант на тот момент был еще девственником. Тогда ему было 35 лет.

Отрывок из книги Лизы Мари Пресли опубликовало издание Daily Mail.

«Я думаю, что он целовался с Татум О’Нил и Брук Шилдс, с которой у него также был роман», — пишет она.

Еще один любопытный факт из жизни поп-короля связан с его отношениями с Мадонной. Лиза Мари Пресли вспоминает, что однажды Майкл признался, что Мадонна пыталась с ним переспать, но ничего не произошло.

Напомним, единственная наследница Элвиса Пресли умерла в начале 2023 года в возрасте 53 лет из-за осложнения после шунтирования желудка.

Мемуары матери закончила писать ее дочь Райли Кио, которая прослушала записи ее воспоминаний.

Ранее сообщалось о том, что скончался брат Майкла Джексона Тито Джексон.