Экс-супруга Майкла Джексона раскрыла интимные подробности из его жизни
Фото: [rutube.ru / Michael Jackson - Remember The Time]
Бывшая жена Майкла Джексона Лиза Мари Пресли раскрыла неожиданный факт о своем экс-супруге.
Рассказывая о нем в своих мемуарах «Отсюда к великому неизвестному», певица упомянула, что, когда они стали встречаться с Майклом, то музыкант на тот момент был еще девственником. Тогда ему было 35 лет.
Отрывок из книги Лизы Мари Пресли опубликовало издание Daily Mail.
«Я думаю, что он целовался с Татум О’Нил и Брук Шилдс, с которой у него также был роман», — пишет она.
Еще один любопытный факт из жизни поп-короля связан с его отношениями с Мадонной. Лиза Мари Пресли вспоминает, что однажды Майкл признался, что Мадонна пыталась с ним переспать, но ничего не произошло.
Напомним, единственная наследница Элвиса Пресли умерла в начале 2023 года в возрасте 53 лет из-за осложнения после шунтирования желудка.
Мемуары матери закончила писать ее дочь Райли Кио, которая прослушала записи ее воспоминаний.
Ранее сообщалось о том, что скончался брат Майкла Джексона Тито Джексон.