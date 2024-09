Скончался Тито Джексон, брат Майкла Джексона

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш любимый отец, член Зала славы рок-н-ролла, Тито Джексон, ушел из жизни. Мы потрясены, опечалены и убиты горем», — говорится в их заявлении.

Тито, Майкл и еще трое братьев — Джеки, Джермейн и Марлон — входили в группу Jackson Five, созданную в 1960-х годах. Jackson Five стали первой группой в истории, чьи первые четыре сингла («I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» и «I’ll Be There») заняли вершины американских чартов.

Тито выпустил три сольных альбома. В 2012 году Jackson Five воссоединились в оригинальном составе, впервые за 28 лет, и отправились в гастрольный тур в память о Майкле Джексоне.

Ранее сообщалось, что умер тележурналист Николай Сванидзе.