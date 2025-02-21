Экс-супруга Николаса Кейджа обвинила актера в нападении на нее их общего сына

Кристина Фултон, 57-летняя актриса и модель, которая была замужем за Николасом Кейджем, инициировала судебный процесс против него после того, как их 34-летний сын Уэстон напал на нее. Об этом сообщило издание People.

По словам Фултон, Кейдж не обратил внимания на проблемы психического здоровья Уэстона Копполы Кейджа и тем самым способствовал произошедшему инциденту. Напомним, 28 апреля Уэстон напал на свою мать, вооружившись огнестрельным оружием.

Согласно данным источника, Кристина Фултон получила серьезные травмы, включая сотрясение мозга, множество ушибов, а также повреждения глаза и зубов. Также у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

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*внесен в перечень лиц, признанных террористами и экстремистами на территории России.