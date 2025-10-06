Экс-тренер «Динамо» Личка назвал себя «ослом номер один»

Бывший тренер «Оренбурга» и московского «Динамо» Марцел Личка, возглавляющий ныне турецкий «Фатих Карагюмрюк», высказался об игре своей команды.

«Карагюмрюк» занимает последнее место в турецкой Суперлиге, потерпев семь поражений в восьми матчах. 5 октября команда Лички на своем поле проиграла «Газиантепу» — 0:2.

Чешский специалист посетовал, что его команда пропускает детские мячи и раз за разом допускает одни и те же ошибки.

«Все время тренируем похожие вещи. Я трачу на это свою жизнь и время. Честно говоря, мы повторяем эти ошибки, как ослы. И я осел номер один. Вся ответственность лежит на мне», — сказал Личка.

Марцел Личка покинул «Динамо» в конце прошлого сезона. До конца чемпионата бело-голубыми руководил Ролан Гусев, а перед новым сезоном «Динамо» возглавил Валерий Карпин.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 3:5 и занимает восьмое место в турнирной таблице.