Экс-тренер «Ливерпуля» и «Реала» Бенитес нашел себе новый клуб

65-летний специалист подписал контракт до 2027 года, о других деталях сделки не сообщается.

Бенитес за свою продолжительную тренерскую карьеру (более 30 лет) тренировал целый ряд топ-клубов. С «Ливерпулем» он выигрывал Лигу чемпионов, с «Челси» — Лигу Европы, с «Валенсией» — чемпионат Испании и Кубок УЕФА. Также специалист возглавлял «Интер», «Реал», «Наполи», «Ньюкасл», а его последним клубом была испанская «Сельта», которую Бенитес покинул в марте 2024 года.

«Панатинаикос» неудачно начал сезон. В греческой Суперлиге команда занимает только седьмое место с 9 очками после шести матчей. Лидирует в турнире ПАОК, у которого 17 баллов после семи игр.

