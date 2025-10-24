Генич назвал точку невозврата для Деяна Станковича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич предположил в эфире «Коммент.Шоу», когда может быть отправлен в отставку главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

По его мнению, это может случиться уже после следующего матча красно-белых в РПЛ.

«Если «Спартак» не обыграет сейчас «Оренбург» дома, я думаю, что Станкович — все. Поэтому, мне кажется, ему рисковать точно нельзя», — сказал Генич.

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» 25 октября в матче 13-го тура РПЛ. На данный момент столичный клуб занимает шестое место с 19 очками. Лидируют в турнире «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 26 баллов.

Ранее вингер «Спартака» Пабло Солари назвал самое сложное испытание за время выступлений в России.