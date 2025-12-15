Экс-тренер сборной России назвал позором отсутствие сборной легионеров на Кубке Первого канала

Специалист раскритиковал КХЛ за преклонение перед легионерами.

«Мне показалось печально-символическим выступление президента КХЛ во время Кубка Первого канала. Его спросили, почему в Новосибирске нет сборной легионеров, а он ответил, что иностранцы устали, их надо поберечь, да и Новосибирск для них расположен далековато, не то что Санкт-Петербург или Москва. Знаете, в этих словах — наш хоккейный позор. Легионерам позволяем все, они белая кость, им вытирает сопли даже президент КХЛ», — сказал Плющев.

Специалист призвал ужесточить лимит на легионеров в КХЛ и больше уделять внимания молодежи, особенно в свете последних решений МОК, которые возвращают российские юношеские команды на международные соревнования.

Кубок Первого канала прошел в Новосибирске с 12 по 14 декабря. Сборная «Россия 25» заняла первое место, обыграв команды Белоруссии (3:1) и Казахстана (9:0).

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Трактора» будет назначен Евгений Корешков.