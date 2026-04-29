Экс-тренер вратарей «Спартака» прокомментировал спад в игре Максименко

Специалист согласился с тем, что «Спартак» в этом сезоне много пропускает, но тому есть несколько причин. В первую очередь, это изменения в центре обороны. В частности, в команду пришли Александер Джику и Кристофер Ву, зато из-за травмы не играет Срджан Бабич, с которым у Максименко был хороший контакт. Кроме того, сказалась смена тренера вратарей: с Деяном Станковичем работал итальянец, с Карседо пришел испанский специалист. При этом за пропущенные мячи всякий раз костерят вратаря.

«У Саши есть уровень! Сейчас такой этап, но грубых ошибок он не допускает. В кубковой игре с «Зенитом» он выручил в сложный момент. Кто-то скажет, что бил молодой и Саша должен был брать. Но Саша провел хорошую игру. Так что нельзя говорить, что он не готов», — резюмировал Мельников.

В нынешнем сезоне Максименко провел за «Спартак» 30 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 41 мяч. Семь игр голкипер завершил на ноль. В феврале красно-белые продлили контракт с 28-летним Максименко еще на один сезон.