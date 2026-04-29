«Стесняется ходить с тростью»: стало известно, почему Николай Дроздов перестал появляться на публике

Легендарный ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, который еще недавно был желанным гостем на различных телешоу и публичных мероприятиях, практически перестал появляться на людях. Причина, как выяснилось, не в тяжелой болезни или ухудшении самочувствия, а в обыкновенном человеческом смущении, пишет KP.RU.

88-летний ученый и популяризатор науки признался близким, что ему неловко появляться на публике с тростью, которая стала его необходимой опорой после операции на коленном суставе. Об этом рассказал близкий друг ведущего, художник Константин Мирошник.

«Дело в том, что у него есть проблемы с ногой — они под контролем, но приходится опираться на палочку. А он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой! Стесняется ходить на мероприятия с ней», — сказал Мирошник.

Сейчас легендарный ведущий наслаждается заслуженным отдыхом и не позволяет своему мозгу «закисать». Дроздов вернулся к изучению иностранных языков, которые когда-то знал в совершенстве, и теперь с удовольствием тренирует память и интеллект.

В повседневной жизни Дроздов ведет тихий, размеренный образ жизни. В плохую погоду он остается дома вместе с женой, смотрит любимые телепередачи, читает книги и работает над своими лекциями — как оказалось, он до сих пор не оставил научную деятельность.

