Эксперт сравнил голкиперов Сафонова и Агкацева

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» сравнил нынешнего и бывшего голкиперов «Краснодара», Станислава Агкацева и выступающего за ПСЖ Матвея Сафонова.

Эксперт отдал предпочтение более молодому Агкацеву.

«Агкацев сейчас первый номер в России. Мне кажется, что он сильнее Сафонова играет. В последние два года он важный игрок „Краснодара“, как раньше говорили — половина команды. В матче с махачкалинским „Динамо“ он неимоверно выручил», — отметил Гришин.

В 27-м туре РПЛ в игре с махачкалинским «Динамо» (2:1) Агкацев отметился эффектным спасением, когда дважды в одной атаке отводил угрозу от своих ворот.

Станислав Агкацев выступает за основу «Краснодара» с 2022 года. В нынешнем сезоне голкипер провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 13 игр отыграл на ноль.

