«Убирают участок вместе с помощниками»: как Киркоров приучает своих детей зарабатывать карманные деньги

Народный артист РФ Филипп Киркоров раз удивил публику рассказом о воспитании своих детей, пишет Super.ru. На пре-пати премии Ру.ТВ певец поделился, как его наследники зарабатывают карманные деньги.

Оказывается, для этого детям приходится… убирать участок. Да-да, дети короля поп-эстрады трудятся наравне с помощниками по дому.

«Они помогают расчищать дорогу при выезде из дома, даже если погода не сахар. И за это получают свои карманные деньги», — рассказал Киркоров.

По словам артиста, он сознательно приучает своих детей к тому, что деньги не падают с неба, а зарабатываются трудом. И хотя в доме есть нанятые работники, дети должны уметь помогать и нести ответственность. Эта система, как считает певец, воспитывает в них бережное отношение к финансам и уважение к чужому труду.

Кстати, это не единственное ограничение, которое Киркоров ввел для своих наследников. Ранее он жаловался, что интернет и гаджеты почти полностью завладели вниманием его 13-летнего сына. Чтобы подросток не уходил в виртуальный мир с головой, отец ограничил ему доступ к социальным сетям, направив энергию в спортивное русло.

Сейчас мальчик больше времени уделяет тренировкам, а свободные часы проводит за полезными делами, в том числе и за той самой помощью по дому, которая приносит еще и карманные деньги.

