Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области 29 апреля: подробности
«72.ru»: власти Тюмени ввели режим беспилотной опасности
Фото: [сгенерировано нейросетью]
Утром 29 апреля власти Тюменской области официально объявили о введении режима беспилотной опасности. Превентивная мера последовала за аналогичными решениями в соседних регионах Урала и направлена на максимальное усиление мер защиты объектов инфраструктуры, пишет 72.ru.
Впервые в истории региона
Информационный центр правительства Тюменской области подтвердил введение режима беспилотной опасности в 10:18 по местному времени. Для региона это первый случай применения подобного протокола безопасности. Власти подчеркивают, что мера является превентивной: все оперативные службы и силовые ведомства приведены в состояние повышенной готовности.
Уральский «купол» безопасности
Тюмень стала очередным звеном в цепи регионов Урала и Прикамья, где сегодня были введены аналогичные ограничения. Ранее о режиме беспилотной опасности сообщили:
- Екатеринбург и Свердловская область;
- Челябинск;
- Пермский край.
Единовременное введение режима сразу в нескольких крупных индустриальных центрах указывает на скоординированную работу систем мониторинга воздушного пространства над Уральским федеральным округом.
Инструкция для жителей: что делать и чего избегать
Власти призывают граждан сохранять спокойствие и строго следовать правилам безопасности при обнаружении подозрительных объектов в небе или на земле.