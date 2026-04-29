Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области 29 апреля: подробности

Утром 29 апреля власти Тюменской области официально объявили о введении режима беспилотной опасности. Превентивная мера последовала за аналогичными решениями в соседних регионах Урала и направлена на максимальное усиление мер защиты объектов инфраструктуры, пишет 72.ru.

Впервые в истории региона

Информационный центр правительства Тюменской области подтвердил введение режима беспилотной опасности в 10:18 по местному времени. Для региона это первый случай применения подобного протокола безопасности. Власти подчеркивают, что мера является превентивной: все оперативные службы и силовые ведомства приведены в состояние повышенной готовности.

Уральский «купол» безопасности

Тюмень стала очередным звеном в цепи регионов Урала и Прикамья, где сегодня были введены аналогичные ограничения. Ранее о режиме беспилотной опасности сообщили:

Екатеринбург и Свердловская область;

Челябинск;

Пермский край.

Единовременное введение режима сразу в нескольких крупных индустриальных центрах указывает на скоординированную работу систем мониторинга воздушного пространства над Уральским федеральным округом.

Инструкция для жителей: что делать и чего избегать

Власти призывают граждан сохранять спокойствие и строго следовать правилам безопасности при обнаружении подозрительных объектов в небе или на земле.