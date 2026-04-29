Юные экологи из Ступина заняли 3 место на Всероссийском конкурсе школьных лесничеств

28 апреля стали известны итоги финала Всероссийского конкурса школьных лесничеств им. Г.Ф. Морозова. Обучающиеся школьного лесничества «Лесная школа» Малинской школы им. П.М. Овсянкина из городского округа Ступино заняли почетное 3-е место. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

В финале конкурса собрались свыше 100 юных лесоводов из 35 регионов России. Подмосковную команду представили школьники Дмитрий Едакин, Матвей Бойченко и Андрей Ленский. Ребята выступили в номинации «Лесовосстановление» с проектом, нацеленным на сохранение и восстановление лесных богатств страны.

Работа команды отличалась тщательной подготовкой и глубоким пониманием темы. Школьники продемонстрировали не только теоретические знания в области экологии и лесовосстановления, но и исследовательский подход: они проанализировали актуальные проблемы лесного хозяйства, предложили конкретные решения и обосновали их эффективность. Профессиональное жюри высоко оценило проект, отметив продуманность концепции и практическую значимость предложенных мер.

Подготовку команды курировала педагог дополнительного образования Галина Шаталова. Ее опыт, наставничество и поддержка помогли ребятам грамотно выстроить работу над проектом, отточить выступление и уверенно представить свои идеи перед экспертами.

