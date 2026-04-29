Елена Товстик предрекла бывшему мужу крах из-за Полины Дибровой

Многолетний брак Елены и Романа Товстиков, длившийся более 20 лет, завершился громким скандалом и взаимными упреками. Бывшая супруга открыто заявила, что новая личная жизнь Романа может привести его к полному финансовому краху, пишет Super.ru. Своим мнением мать шестерых детей поделилась в личном блоге.

Елена отметила, что отношения ее бывшего мужа с Полиной Дибровой (экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва) пагубно сказываются на материальном благополучии всей семьи, включая законных наследников, которые теперь рискуют оказаться в нужде.

Основной претензией Елены стал отказ Романа поддерживать привычный уровень жизни детей. Она утверждает, что бывший супруг заявил о нехватке денежных средств для оплаты образовательных услуг, детских садов и качественного питания. Товстик убеждена, что такое поведение недопустимо для отца, который на протяжении долгого времени обеспечивал свою семью.

Кроме того, она раскритиковала отношение Романа к воспитанию, отметив, что выделенное время для встреч с детьми используется им лишь на малую часть.

Напомним, распад семьи Товстиков произошел практически сразу после появления информации о романе Романа с Полиной Дибровой. Елена не скрывает своего мнения и открыто винит соперницу в разрушении семейного очага. Она считает, что именно это новое увлечение стало причиной резкой смены приоритетов бывшего супруга и его отчуждения от нужд собственных детей.

Ранее Елена Товстик трогательно обратилась к младшему сыну в его день рождения.