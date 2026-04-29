Последние надежды на раннюю жару в мае развеял и. о. начальника отдела гидрологических прогнозов «Центрального УГМС» Евгений Троценко. Жителям Подмосковья стоит готовиться к прохладному и дождливому месяцу, который может оказаться суровее привычной климатической нормы, пишет REGIONS .

Температурный режим: холоднее обычного

Согласно предварительным данным, представленным на форуме «Развитие систем управления водным комплексом», май 2026 года в Московской области не принесет стабильного тепла. Температура воздуха в лучшем случае удержится в рамках климатической нормы, но с большой вероятностью окажется ниже привычных значений.

Это означает, что возвращение заморозков в первой декаде месяца и затяжные периоды прохлады могут стать основной погодной темой грядущих праздников.

Осадки: регион может «залить»

Синоптики предупреждают не только о холоде, но и о повышенной влажности. Ожидается, что объем выпавших осадков в мае превышит стандартные показатели.

Для дачников: Избыток влаги при низких температурах может замедлить прогрев почвы и сроки посадок.

Для туристов: Планируя отдых на вторые майские выходные, стоит отдавать предпочтение закрытым площадкам или иметь при себе качественную непромокаемую одежду.

Когда ждать окончательный вердикт?

Евгений Троценко уточнил, что представленный прогноз является предварительным. Точные данные и подробная карта температур на весь месяц будут опубликованы 30 апреля. Именно завтра метеорологи выпустят основной бюллетень, который станет финальным ориентиром для жителей региона.