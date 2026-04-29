Снежный апокалипсис в апреле: как 1100 героев спасали Подмосковье от тьмы

Последствия мощнейшего циклона, обрушившего на регион 30-сантиметровые сугробы и шквалистый ветер, ликвидированы. Энергетики «Россетей» завершили основные ремонтные работы на севере области и перешли к точечным заявкам в СНТ. Рассказываем о масштабах восстановительной операции в цифрах, пишет REGIONS .

Основная сеть под напряжением

К утру 29 апреля специалисты компании «Россети Московский регион» рапортовали о полном восстановлении электроснабжения по основной сети (6–10 кВ). Северные районы Подмосковья, принявшие на себя основной удар второй волны циклона, снова со светом.

Ранее подачу ресурса возобновили в южных, восточных и западных округах. Сейчас энергетики работают по индивидуальным заявкам в сетях низкого напряжения (0,4 кВ), которые касаются преимущественно коттеджных поселков и садовых товариществ.

Хроника удара: снег в 30 см и ветер 23 м/с

Непогода накрыла столичный регион 27 апреля. Ситуация осложнилась в ночь на 28-е число:

Рекордные сугробы: На севере области выпало до 30 см снега.

Ураганный ветер: Порывы до 23 м/с привели к массовому падению деревьев на провода.

Масштаб разрушений: Специалисты обнаружили и устранили более 600 поврежденных участков сетей.

Лесоповал: С линий электропередачи было убрано более 400 поваленных стволов.

Герои за кадром: 1100 сотрудников в круглосуточном режиме

Ликвидация последствий весеннего бурана потребовала мобилизации всех ресурсов. В восстановительных работах участвовали:

Более 1100 сотрудников;

Сотни ремонтных бригад;

Свыше 350 единиц спецтехники.

Работы не прекращались ни на час, несмотря на сложные погодные условия и затрудненный проезд к местам обрывов в лесных массивах.