Жители Московской области приглашаются к участию в онлайн-соревновании по ветроэнергетике

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области анонсировало проведение онлайн‐хакатона по прогнозированию производства электроэнергии ветроэлектростанцией. Соревнование пройдет с 11 по 18 мая, а регистрация участников будет открыта до 11 мая 2026 года.

Участникам предстоит взяться за решение актуальной задачи из сферы возобновляемой энергетики: разработать математическую модель, которая позволит прогнозировать почасовую выработку электроэнергии ветроэлектростанцией. Это не абстрактное упражнение, а реальная прикладная задача — результаты работы могут найти применение в отрасли и способствовать развитию «зеленой» энергетики.

Каждой команде предоставят полный набор данных для анализа и построения модели: технические характеристики ветроэлектростанции, исторические данные по генерации электроэнергии, детальные метеорологические сведения по локации размещения объекта.

Основная цель конкурсантов — создать эффективный алгоритм, который сможет оперативно формировать точные почасовые прогнозы производства энергии на основе поступающих запросов. Успешное решение потребует навыков в области анализа данных, математического моделирования и программирования, а также понимания специфики работы ветроэнергетических установок.

К участию в хакатоне приглашают студентов и выпускников образовательных организаций в возрасте до 30 лет, специалистов и начинающих экспертов, интересующихся ИТ‐направлениями, аналитиков данных, энергетиков. Работать участники будут в командах — каждая может состоять из 1–5 человек.

Подробные регламентные документы, методические рекомендации и форма подачи заявок размещены на официальном сайте мероприятия.

