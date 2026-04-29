Минувшей ночью и утром 29 апреля 2026 года воздушная тревога и атаки беспилотников были зафиксированы сразу в нескольких регионах России, в том числе далеко от линии боевого соприкосновения. Основной удар пришелся на промышленные объекты в Прикамье и Оренбуржье.

Пермский край: удар по нефтехимии и режим тишины

В Пермском муниципальном округе вражеский беспилотник врезался в промышленную площадку, что привело к возгоранию. Об этом в своем аккаунне сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он уточнил, что сотрудников предприятия немедленно эвакуировали, пострадавших нет. Очевидцы в социальных сетях делятся подробностями: по их словам, траектория полета дрона явно указывала на то, что он направлялся в сторону одного из крупных городских предприятий. Сразу после этого пермяки услышали громкий взрыв.

Власти Прикамья пока воздерживаются от официальных комментариев о том, какой именно объект был атакован. Здесь действует региональный закон, принятый еще в 2025 году, который запрещает публикацию фото, видео и точных данных о месте «прилета» без соответствующего заявления. Это сделано для того, чтобы лишить противника разведданных. Журналисты предполагают, что целью могло стать одно из нескольких крупных нефтехимических предприятий, которые расположены в округе недалеко друг от друга.

Оренбуржье: сирены в Орске и план «Ковер»

Неспокойно было и в Оренбургской области. Ночью в Орске сработали сирены, после чего жители сообщили о нескольких взрывах и пролетающих рядом с жилыми кварталами вражеских БПЛА. В местном аэропорту немедленно ввели план «Ковер» — воздушная гавань временно прекратила прием и выпуск самолетов. Глава региона Евгений Солнцев проинформировал, что была предпринята попытка атаки на несколько промышленных предприятий. К счастью, в результате инцидента удалось обойтись без жертв и пострадавших.

Сводка Министерства обороны

Между тем в официальной сводке Министерства обороны РФ данные об этих атаках не фигурируют. По информации военного ведомства, в ночь на 29 апреля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.