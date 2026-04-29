Селезень-провокатор: птицы вышли на оживленную дорогу утром 29 апреля в Балашихе

Необычный инцидент парализовал движение на одной из оживленных улиц Балашихи. Пара уток устроила неспешный променад прямо через проезжую часть, заставив суровых подмосковных автомобилистов проявить чудеса выдержки и знание юридических тонкостей ПДД, пишет REGIONS .

Утиный марш в Балашихе

Утро 29 апреля в Балашихе началось с милой, но затрудняющей движение сцены. Утка и селезень решили пересечь дорогу в неположенном месте. Птицы двигались настолько вальяжно, что движение в обе стороны полностью остановилось.

Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, отметили поразительное единодушие водителей: ни одного резкого гудка или попытки объехать «нарушителей». Автомобилисты терпеливо дождались, пока пернатые окажутся на тротуаре.

Юридический тупик: тормозить или ехать?

Ситуация с животными на дороге — это всегда сложный выбор между этикой и безопасностью. Член Ассоциации юристов России Сергей Пищулин пояснил для REGIONS, что ПДД содержат в себе некоторое противоречие:

Пункт 10.1: Обязывает водителя остановиться при возникновении опасности (включая животных).

Пункт 13.2: Запрещает резкое торможение, если это создает угрозу ДТП для едущих сзади машин.

Пункт 5.1: Предписывает не причинять вред животным.

Инструкция: как не устроить аварию ради уток

Эксперт подчеркивает, что действия водителя должны зависеть от ситуации. В случае с мелкими птицами в городской черте, как в Балашихе, алгоритм прост:

Плавность: Снижать скорость нужно постепенно, чтобы водители сзади успели среагировать.

Предсказуемость: Если вы видите уток заранее, включите «аварийку» — это даст понять окружающим, что впереди препятствие.

Оценка выводка: Помните, что утки с утятами не взлетят — они лишь немного ускорят шаг, поэтому полная остановка — единственный способ избежать вреда.

В Балашихе водители поступили идеально: дождались полной остановки потока, оставшись предсказуемыми друг для друга, и спасли жизни птиц.