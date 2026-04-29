Селезень-провокатор: птицы вышли на оживленную дорогу утром 29 апреля в Балашихе
Необычный инцидент парализовал движение на одной из оживленных улиц Балашихи. Пара уток устроила неспешный променад прямо через проезжую часть, заставив суровых подмосковных автомобилистов проявить чудеса выдержки и знание юридических тонкостей ПДД, пишет REGIONS.
Утиный марш в Балашихе
Утро 29 апреля в Балашихе началось с милой, но затрудняющей движение сцены. Утка и селезень решили пересечь дорогу в неположенном месте. Птицы двигались настолько вальяжно, что движение в обе стороны полностью остановилось.
Местные жители, ставшие свидетелями инцидента, отметили поразительное единодушие водителей: ни одного резкого гудка или попытки объехать «нарушителей». Автомобилисты терпеливо дождались, пока пернатые окажутся на тротуаре.
Юридический тупик: тормозить или ехать?
Ситуация с животными на дороге — это всегда сложный выбор между этикой и безопасностью. Член Ассоциации юристов России Сергей Пищулин пояснил для REGIONS, что ПДД содержат в себе некоторое противоречие:
- Пункт 10.1: Обязывает водителя остановиться при возникновении опасности (включая животных).
- Пункт 13.2: Запрещает резкое торможение, если это создает угрозу ДТП для едущих сзади машин.
- Пункт 5.1: Предписывает не причинять вред животным.
Инструкция: как не устроить аварию ради уток
Эксперт подчеркивает, что действия водителя должны зависеть от ситуации. В случае с мелкими птицами в городской черте, как в Балашихе, алгоритм прост:
- Плавность: Снижать скорость нужно постепенно, чтобы водители сзади успели среагировать.
- Предсказуемость: Если вы видите уток заранее, включите «аварийку» — это даст понять окружающим, что впереди препятствие.
- Оценка выводка: Помните, что утки с утятами не взлетят — они лишь немного ускорят шаг, поэтому полная остановка — единственный способ избежать вреда.
В Балашихе водители поступили идеально: дождались полной остановки потока, оставшись предсказуемыми друг для друга, и спасли жизни птиц.