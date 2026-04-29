«Его политические взгляды не близки»: Карла III раздражают слухи о родстве с Дональдом Трампом

Британский король Карл III, который обычно старается избегать политических скандалов и не комментирует спекуляции вокруг своей персоны, на этот раз не скрыл раздражения. Как пишет RadarOnline, причиной стали слухи о том, что он и президент США Дональд Трамп являются родственниками.

По данным инсайдеров, монарх опасается, что эта информация может негативно сказаться на его образе и репутации королевской семьи. Дело в том, что Карла III беспокоят не генеалогические изыскания сами по себе, а политические взгляды Трампа, которые король не разделяет.

Тем временем сам Трамп на встрече с Карлом III в Вашингтоне назвал его «отличным парнем» и с улыбкой вспомнил свои беседы с покойной королевой Елизаветой II, которую, по его словам, всегда глубоко уважал.

Слухи о родстве возникли не на пустом месте. Как отмечает издание, ссылаясь на генеалогические исследования, Трамп является потомком шотландского короля Якова II, правившего в XVII веке. Более того, линия его матери пересекается с семейным древом Виндзоров, что теоретически делает их очень дальними родственниками.

Тем не менее Карл III предпочел бы, чтобы эти исторические детали оставались в архивах, а не становились предметом политических спекуляций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нарушил главное табу при встрече с Карлом III.