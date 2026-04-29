Импортозамещение роз 2026: как подмосковное предприятие заменило саженцы из Европы

Подмосковный тепличный комплекс отметил 20-летие, закрепив за собой статус лидера цветочного рынка России. Благодаря переходу на собственные саженцы, предприятие успешно вытесняет импорт, обеспечивая страну миллионами роз более чем 100 сортов, пишет REGIONS .

От скромной теплицы до флагмана индустрии

История подмосковного «розового гиганта» началась в 2006 году в Дмитрове с крошечного участка в 3 гектара. Спустя два десятилетия компания превратилась в высокотехнологичный агрокомплекс площадью 24 гектара, разделенный между двумя ключевыми точками:

Раменское: 15 гектаров современных теплиц;

Дмитров: 9 гектаров производственных площадей.

На предприятии трудятся 500 специалистов, которые ежегодно поставляют на рынок более 33,5 миллионов роз. В ассортименте компании — более 100 сортов: от классических алых до экзотических пионовидных.

Прощай, импорт: ставка на свои саженцы

Ключевым достижением комплекса стало полное импортозамещение посадочного материала. Если раньше отрасль зависела от поставок из Европы и Эквадора, то сегодня предприятие наладило собственное производство саженцев. Это не только гарантирует стабильное качество цветов, но и делает производство независимым от логистических сбоев и валютных колебаний.

Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин в ходе юбилейных торжеств в Раменском заявил, что в планах компании — расширение мощностей, которое позволит подмосковному комплексу занять первое место по производству роз в России.