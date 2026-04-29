Импортозамещение роз 2026: как подмосковное предприятие заменило саженцы из Европы
REGIONS: в Раменском и Дмитрове выращивают 33 млн роз в год
Подмосковный тепличный комплекс отметил 20-летие, закрепив за собой статус лидера цветочного рынка России. Благодаря переходу на собственные саженцы, предприятие успешно вытесняет импорт, обеспечивая страну миллионами роз более чем 100 сортов, пишет REGIONS.
От скромной теплицы до флагмана индустрии
История подмосковного «розового гиганта» началась в 2006 году в Дмитрове с крошечного участка в 3 гектара. Спустя два десятилетия компания превратилась в высокотехнологичный агрокомплекс площадью 24 гектара, разделенный между двумя ключевыми точками:
- Раменское: 15 гектаров современных теплиц;
- Дмитров: 9 гектаров производственных площадей.
На предприятии трудятся 500 специалистов, которые ежегодно поставляют на рынок более 33,5 миллионов роз. В ассортименте компании — более 100 сортов: от классических алых до экзотических пионовидных.
Прощай, импорт: ставка на свои саженцы
Ключевым достижением комплекса стало полное импортозамещение посадочного материала. Если раньше отрасль зависела от поставок из Европы и Эквадора, то сегодня предприятие наладило собственное производство саженцев. Это не только гарантирует стабильное качество цветов, но и делает производство независимым от логистических сбоев и валютных колебаний.
Заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин в ходе юбилейных торжеств в Раменском заявил, что в планах компании — расширение мощностей, которое позволит подмосковному комплексу занять первое место по производству роз в России.