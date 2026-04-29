Более 16 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Свыше 16,3 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Всего в Подмосковье работают 129 амбулаторных и 16 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 32 школы для детей. Обучение в них может бесплатно пройти любой житель с подтвержденным диагнозом.
«Сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, которое требует от человека не только дисциплины, но и глубокого понимания того, как работает его организм. Без должного контроля болезнь может приводить к тяжелым осложнениям. Занятия в таких школах — это не просто лекции, а практическая помощь, поддержка и обучение жизни с заболеванием», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
