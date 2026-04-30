Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как бывшая жена скрыла 120 миллионов рублей за границей

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и национальной сборной Руслан Нигматуллин в беседе с Odds.ru раскрыл финансовые подробности бракоразводного процесса. По его утверждению, несмотря на положительное решение суда, получить причитающуюся ему половину совместно нажитого имущества он так и не смог.

Ранее Преображенский районный суд Москвы встал на сторону спортсмена и обязал его экс-супругу Елену вернуть 59 миллионов рублей. Именно столько составляла доля Нигматуллина от продажи их общей столичной квартиры. Однако вся выручка ушла на счета бывшей жены, которая, по словам футболиста, предпочла скрыться за пределами России и полностью прекратила контакты.

Сам Нигматуллин охарактеризовал действия экс-супруги как продолжающуюся преступную деятельность. Он выразил недоумение тем, каким образом ей удалось спрятать сумму в 120 миллионов рублей, и констатировал, что выйти с ней на связь сейчас невозможно.

За свою футбольную карьеру Руслан Нигматуллин трижды выигрывал чемпионат страны (два титула со «Спартаком» и один с «Локомотивом»), а в футболке сборной России провел 24 матча, пропустив 18 мячей.