Экс-вратарь «Сочи» обвинил испанского тренера Морено в бездушии

Футболист заявил, что у специалиста не было души.

«Его отношение ко всем футболистам было как к фишкам или пешкам. Он мог нас двигать на макете, не понимая, что нам трудно исполнять то, что он говорит», — сказал Заболотный.

Голкипер рассказал, что не понял, почему он был вначале первым номером в команде, а затем сел на лавку. Заболотный выступал за «Сочи» с 2018 года. В сентябре он покинул клуб, в настоящее время 35-летний голкипер остается без работы.

Морено возглавил «Сочи» весной 2024 года и не смог спасти команду от вылета в Первую лигу. Через год южане вернулись в РПЛ через стыковые матчи. «Сочи» неудачно начал сезон, и Морено был отправлен в отставку. Его место занял Игорь Осинькин.