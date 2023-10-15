Экс-защитник «Барселоны» Алвес, обвиненный в изнасиловании, пойдет на сделку со следствием

Бывший защитник сборной Бразилии, а также экс-игрок «Барселоны», «Пари Сен-Жармен» и «Ювентуса» Дани Алвес согласился пойти на сделку со следствием по делу об изнасиловании. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo .

По данным источника, футболист готов сотрудничать со следователями, чтобы добиться минимального срока наказания. Кроме того, Алвес недавно сменил адвоката. Теперь его интересы представляет Инес Гвардиола – каталонский специалист, профилирующийся на уголовном праве, касающегося сексуального насилия. До этого футболист работал с Кристобалем Мартеллем.

В январе 2023 года футболист был арестован в Барселоне по подозрению в изнасиловании. По данным следствия, Алвес во время посещения одного из барселонских клубов в декабре домогался до девушки в туалете, трогая ее интимные места, а вскоре – изнасиловал ее. Об инциденте сообщила сама пострадавшая.

Бывшему защитнику национальной сборной Бразилии на данный момент грозит от 8 до 10 лет тюремного заключения.