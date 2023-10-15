Экс-защитник «Барселоны» Алвес, обвиненный в изнасиловании, пойдет на сделку со следствием
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Бывший защитник сборной Бразилии, а также экс-игрок «Барселоны», «Пари Сен-Жармен» и «Ювентуса» Дани Алвес согласился пойти на сделку со следствием по делу об изнасиловании. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.
По данным источника, футболист готов сотрудничать со следователями, чтобы добиться минимального срока наказания. Кроме того, Алвес недавно сменил адвоката. Теперь его интересы представляет Инес Гвардиола – каталонский специалист, профилирующийся на уголовном праве, касающегося сексуального насилия. До этого футболист работал с Кристобалем Мартеллем.
В январе 2023 года футболист был арестован в Барселоне по подозрению в изнасиловании. По данным следствия, Алвес во время посещения одного из барселонских клубов в декабре домогался до девушки в туалете, трогая ее интимные места, а вскоре – изнасиловал ее. Об инциденте сообщила сама пострадавшая.
Бывшему защитнику национальной сборной Бразилии на данный момент грозит от 8 до 10 лет тюремного заключения.