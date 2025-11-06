Экс-зенитовец Халк забил пятисотый гол в карьере

39-летний форвард, выступающий за «Атлетико Минейро», открыл счет в матче с клубом «Байя» (3:0) в Серии А чемпионата Бразилии.

Нападающий сыграл 972 матча в своей карьере. Голы Халка распределились следующим образом: 132 гола — за «Атлетико Минейро», 95 — за «Порту», 94 — за «Зенит», 93 — за «Шанхай Порт», 45 — за «Токио Верди», 26 — за «Саппоро», 11 — за национальную сборную, три — за «Кавасаки Фронтале», один — за олимпийскую сборную Бразилии.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе петербургского клуба нападающий стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

