В «Динамо» рассказали, когда клуб будет бороться за чемпионство
Председатель «Динамо» Гулевский: в 2027 году будем бороться за чемпионство
Фото: [ФК «Динамо»]
Председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский рассказал «Матч ТВ», когда клуб будет претендовать на победу в чемпионате России.
В последний раз золото чемпионата страны бело-голубые выиграли в весеннем чемпионате 1976 года.
Гулевский согласился с тем, что 50 лет без чемпионства — это безобразие, и выразил надежду, что в ближайшем будущем ситуация изменится.
«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — сказал Гулевский.
Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» летом 2025 года, на данный момент команда занимает восьмое место в РПЛ, набрав 17 очков в 14 турах. Накануне «Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.