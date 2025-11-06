В «Динамо» рассказали, когда клуб будет бороться за чемпионство

Председатель общества «Динамо» и член совета директоров футбольного клуба Анатолий Гулевский рассказал «Матч ТВ», когда клуб будет претендовать на победу в чемпионате России.

В последний раз золото чемпионата страны бело-голубые выиграли в весеннем чемпионате 1976 года.

Гулевский согласился с тем, что 50 лет без чемпионства — это безобразие, и выразил надежду, что в ближайшем будущем ситуация изменится.

«Мы верим в тренера, и если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, то через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — сказал Гулевский.

Валерий Карпин стал главным тренером «Динамо» летом 2025 года, на данный момент команда занимает восьмое место в РПЛ, набрав 17 очков в 14 турах. Накануне «Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.