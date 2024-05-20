Экс-жена блогера Шпака должна уплатить долг ФНС в размере 3,5 млн рублей

Экс-супруга скандального блогера Александра Шпака пережила финансовый крах и задолжала миллионы рублей ФНС. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что Мася Шпак должна уплатить 3,5 млн рублей, иначе она рискует остаться с заблокированными счетами и без возможности выехать за рубеж.

Отмечается, что в этом году Ирина Мещанская была признана банкротом, у нее насчитывался долг в размере более 10 млн рублей в шести банках. Все имущество блогерши было продано с целью погашения задолженностей.

Напомним, что экс-супруг Ирины Александр Шпак после начала спецоперации на Украине уехал в Турцию, откуда начал активно критиковать Россию. Его неоднократно штрафовали за дискредитацию российской армии, а в конце прошлого года призывали признать иноагентом.