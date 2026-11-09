Легкоатлетка Дарья Клишина ждет третьего ребенка

lady.mail: чемпионка Европы Дарья Клишина объявила о третьей беременности

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

35-летняя российская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина объявила о третьей беременности, передает Леди.Mail.

Спортсменка раскрыла и пол будущего ребенка — у нее родится девочка. Новостью Дарья поделилась на своей личной странице. Она также показала снимки с праздника, устроенного в честь скорого появления малышки.

На кадрах Клишина позирует в розовом платье, которое подчеркивает округлившийся живот. Рядом с ней — близкие подруги. Праздник получился теплым и радостным.

Поздравить Дарью поспешили поклонники. Среди тех, кто откликнулся на новость, — двукратная победительница Олимпийских игр Евгения Канаева. Она также пожелала спортсменке здоровья и радости.

У Клишиной уже есть двое сыновей. Они родились в 2018 и 2022 годах. С 2013 года легкоатлетка живет в США. Личность супруга она не раскрывает.

Ранее актриса Анастасия Макеева подтвердила, что ждет первенца.

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