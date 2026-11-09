Экономим на продуктах: что будет, если отказаться от мяса и перейти на бобовые

На фоне роста расходов на продукты некоторые покупатели пересматривают привычную корзину и ищут более дешевые источники белка. В Финансовом университете при Правительстве РФ посоветовали обратить внимание на фасоль, горох, чечевицу, картофель и крупы. Эти продукты могут помочь сократить расходы на питание, но заменять ими мясо без учета состава рациона не стоит. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Чем можно заменить мясо

По словам диетолога, бобовые действительно подходят для такой замены. В них много растительного белка, клетчатки, железа и витаминов группы B. Особенно полезны в этом смысле чечевица, фасоль, горох и нут. Их можно добавлять в супы, готовить как гарнир или делать основой самостоятельного блюда.

«Фасоль, горох и чечевица — вполне достойные источники растительного белка. Если часть мясных блюд заменить ими, рацион хуже не станет. Но состав у этих продуктов отличается от мяса. В частности, растительное железо усваивается не так хорошо, а витамина B12 в бобовых практически нет», — пояснила Редина.

Крупы тоже содержат белок, но считать их полноценной заменой мясу не совсем правильно. Их лучше сочетать с бобовыми, например, готовить рис с фасолью, гречку с чечевицей или гороховую кашу. В таком рационе разные растительные продукты дополняют друг друга по аминокислотному составу.

«Картофель тоже может быть частью недорогого меню, но основная его ценность — углеводы, а не белок. Поэтому мясо он не заменит», — объяснила эксперт.

Чем опасен полный отказ от мяса

Специалист отметила, что сам по себе отказ от мяса не навредит здоровью, если рацион составлен хорошо и может обеспечивать организм белком и другими необходимыми веществами. Но если просто убрать мясо и заменить его картошкой или одной кашей, могут начаться проблемы.

«В мясе содержится гемовое железо, которое организм усваивает лучше. В бобовых и крупах есть негемовое железо, его усвоение зависит от состава еды. Для лучшего усвоения к этим блюдам нужно добавлять продукты с витамином C — например, сладкий перец, капусту, помидоры или зелень», — рассказала Редина.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Если человек долго питается однообразно, у него может возникнуть дефицит железа. Это грозит снижением гемоглобина, слабостью, быстрой утомляемостью, головокружением.

Еще один важный элемент — витамин B12. Он содержится преимущественно в продуктах животного происхождения.

«Если человек полностью исключает мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, ему нужно заранее продумать, откуда получать этот витамин. При дефиците B12 могут развиться анемия и нарушения со стороны нервной системы. Одними крупами и бобовыми эту проблему не решить», — рассказала диетолог.

При этом не обязательно каждый день есть мясо. Можно чередовать его с рыбой, яйцами, молочными продуктами и блюдами из бобовых.

Как сэкономить и сохранить полноценный рацион

Для экономии эксперт посоветовала покупать сухие фасоль, горох и чечевицу — они обычно обходятся дешевле готовых продуктов и консервов. Бобовые удобно варить сразу на несколько порций, а затем добавлять в супы, салаты и гарниры. Также стоит сравнивать цены за килограмм и следить за акциями.

«Чередуйте разные источники белка, используйте бобовые, не забывайте про яйца, рыбу и молочные продукты, если они вам подходят», — заключила диетолог.

Сокращать порции тоже нужно разумно. Особенно важно не урезать питание детям, беременным и людям с повышенными потребностями в белке.