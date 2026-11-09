Жительница Павловского Посада устроила «кастинг» паспортных фото

Жительнице Павловского Посада замена паспорта запомнилась не бюрократией, а муками выбора собственного лица на снимке. О своей истории женщина рассказала в соцсетях, сообщил REGIONS.

После 45-летия она отправилась в фотостудию — и каждый новый кадр разочаровывал ее все сильнее. Первый снимок, по ее словам, вышел таким, будто на нем «загнанная до смерти кобыла». Второй она описала как лицо «с явной умственной отсталостью», третий сравнила с «бомжихой с букетом заболеваний», а четвертый — с «алкоголичкой на пути к белой горячке».

После череды неудач женщина решила сменить фотографа и обратилась к мужчине. Она попросила снять ее так, чтобы кадр показывал не только паспортный возраст, но и саму женщину — уверенную, живую и совсем не готовую «выходить в тираж».

«Мораль проста: снимает не фотоаппарат, а фотограф. И видит он не только лицо, но и человека», — написала жительница, поблагодарив мастера за настоящий художественный взгляд.

Результат удивил: на фото появилась улыбчивая симпатичная женщина с озорными «чертенятами» в глазах. По мнению автора поста, ей можно было дать максимум 30 лет. Именно этот снимок она и выбрала для нового паспорта.

История быстро разлетелась по соцсетям. Горожане шутят: хороший фотограф способен не только сделать паспортное фото, но и напомнить человеку, каким он себя давно не видел.

Ранее сообщалось, что энтузиаст наложил архивные снимки Ногинска на современные улицы.