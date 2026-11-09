В Турции рассказали о сумме трансфера Кисляка в случае перехода в «Галатасарай»

Турецкий журналист Бурак Эрен высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в «Галатасарай». После удачного дебюта за «Галатасарай» Алексея Батракова в Турции возник повышенный интерес к российскому рынку, сообщалось, что Кисляк интересен всем четырем турецким грандам — «Галатасараю», «Фенербахче», «Бешикташу» и «Трабзонспору».

При этом журналист сомневается, что сделка может состояться этой зимой из-за высоких запросов ЦСКА по трансферной стоимости.

«Московский клуб требует за Кисляка €35 млн. Естественно, в январе никто не будет столько платить за него», — написал Эрен в соцсетях.

Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего российского полузащитника в €25 млн. В нынешнем сезоне Кисляк провел 18 матчей за ЦСКА в чемпионате и Кубке России, забил один мяч и сделал три ассиста.

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил, что «Галатасарай» может переподписать контракт с Батраковым, чтобы предусмотреть в нем более высокие отступные.